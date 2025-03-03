В победной игре со «Спартаком» легионер неудачно столкнулся с вратарем соперника, и тренеры решили не выпускать его на третий период.

Канадский нападающий «Авангарда» Майкл Маклауд по ходу вчерашнего матча со «Спартаком» (5:1) получил новую травму. На 28-й минуте легионер неудачно столкнулся с вратарем соперника, и тренеры «ястребов» решили не выпускать его на третий период.

– Возможно, дело не в плече, там что-то другое. Мы решили перестраховаться, счет в матче позволял, - сказал на послематчевой пресс-конференции главный тренер «Авангарда» Ги Буше. – А завтра уже посмотрим и будем надеяться, что появится какое-то четкое понимание.

Из-за травмы плеча Маклауд пропустил более месяца. После восстановления он провел всего три матча за «ястребов».