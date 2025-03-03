Сначала нужно разобраться со своим пищевым поведением. В этом секрет успешной диеты.

Перед тем, как заниматься похудением и садиться на диету, нужно пройти тест на пищевые расстройства, посоветовала врач-диетолог, гастроэнтеролог Нурия Дианова. Как пояснила специалист, есть три основных типа пищевого поведения: ограничительное, экстернальное и эмоциогенное.

- Я бы советовала прежде всего найти в интернете в свободном доступе тесты пищевого поведения, чтобы понять, какие проблемы у вас уже есть. У нас это основные три типа пищевого поведения в плане того, какая стратегия будет в итоге решающей. Это ограничительное, экстернальное и эмоциогенное, - цитирует Дианову портал NEWS.ru.

Как отмечает врач, если у человека преобладает эмоциогенное поведение, особенно в сочетании с ограничительным, это говорит о психологических проблемах. В таких случаях нужна помощь психолога.

- Нужна помощь, чтобы решить свои какие-то психологические триггеры. Это очень важный момент, потому что, как правило, именно возникновение триггеров опять смещает вектор, и человек, даже похудев, может обратно набрать вес, - подчеркнула специалист.

Сегодня, 3 марта, у православных начинается Великий пост, предполагающий значительные ограничения в пище. Многие люди используют данный период, чтобы изменить свое питание и похудеть.