Омск-Информ
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·Общество

Оттепель, имевшая место в минувшие выходные, сменится небольшим похолоданием.

Первая рабочая неделя весны в Омске начнется с небольшого похолодания. Минувшей ночью температура воздуха опускалась до -16 градусов, а днем в понедельник омичей ожидают бодрящие – 5…-10. Подтаявший за минувшие выходные снег замерз, так что на дорогах и тротуарах будет скользко.

Такая же погода сохранится всю первую рабочую неделю марта. Новая оттепель пока не прогнозируется синоптиками.

·Общество

Оттепель, имевшая место в минувшие выходные, сменится небольшим похолоданием.

Первая рабочая неделя весны в Омске начнется с небольшого похолодания. Минувшей ночью температура воздуха опускалась до -16 градусов, а днем в понедельник омичей ожидают бодрящие – 5…-10. Подтаявший за минувшие выходные снег замерз, так что на дорогах и тротуарах будет скользко.

Такая же погода сохранится всю первую рабочую неделю марта. Новая оттепель пока не прогнозируется синоптиками.