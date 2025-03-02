Аферисты использовали в своих преступных действиях десятилетнюю дочь жительницы Муромцевского района.

Уголовное дело о хищении 80 тысяч рублей у жительницы поселка Муромцево Омской области расследуют полицейские. Установлено, что аферисты использовали в своих преступных действиях десятилетнюю дочь потерпевшей.

Как поясняют в МВД, ребенка попросили отправить на номер банка текст «бал квин», что является кодом для отображения баланса всех карт.

– Через несколько часов женщина обнаружила в банковском приложении информацию о выпуске новой кредитной карты и списании с неё 80 тысяч рублей. Женщина незамедлительно обратилась в банк для блокировки карты и в полицию для подачи заявления, – сообщается в релизе полицейских.

Сейчас проводятся мероприятия, направленные на установление и задержание лиц, причастных к совершению преступления по ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».