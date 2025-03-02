Опубликован отчет о динамике цен на продукты питания.

Аналитический отчет о динамике цен на продукты питания опубликован федеральным минфином на платформе iMonitoring. По ряду позиций наблюдается значительный и стремительный рост цен.

В России в целом и в Омской области в частности подорожала говядина, средняя цена за кг на кости к середине февраля составляла в России 609,79 рубля, подорожало на 2,4 %.

В Омской области говядина стоит 560, 8 рубля за килограмм, однако наблюдается стремительное повышение цены - на 5,8 %. Еще в январе оно стоило в среднем530,4 рубля.

Свинина тоже подорожала, но ненамного – в России на 0, 26 %, сейчас фиксируют цену в 369,19 рубля, в Омской области - на 0, 13 %, цена составляет 336,12 рубля за килограмм.

Растет в Омске цена на баранину, килограмм этого мяса можно купить за 684, 2 рубля. В среднем по России ценник будет выглядеть так - 813, 2 рубля за кг.