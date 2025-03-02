Слухи о переходе экс-вратаря «Локомотива» в омский клуб могут подтвердиться.

На футбольном матче в Омске побывал экс-вратарь «Локомотива» и сборной России Маринато Гилерме. «Иртыш» встречался с «Авангардом» из Курска. Еще в начале февраля в Омске заговорили о том, что президент команды «Иртыш» и одноклубник Гилерме Дмитрий Сычев предложил вратарю подписать контракт со своей командой.

Маринато Гилерме приехал в Россию из Бразилии, имеет российский паспорт. 1 июля 2024 года футбольный клуб «Локомотив» официально объявил на своем сайте о его уходе. В команде железнодорожников он играл с 2007 года.