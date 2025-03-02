Иностранцам запретили работу во многих сферах Омской области.

В Омской области с 1 марта 2025 года начал действовать запрет для иностранных граждан на работу в определённых сферах экономики: в пассажирских перевозках, образовании, здравоохранении, торговле, производстве лекарственных препаратов и продуктов, охоте, а также предоставлении социальных услуг.

Указ был подписан губернатором Омской области осенью 2024 года, опубликован на портале правовой информации. Время было дано работодателям, которые должны привести свою штатную численность в соответствии с запретами.

Добавим, что такие ограничения на трудоустройство иностранцев действуют в России, например, в Калужской и Иркутской областях, а также Хабаровском крае.