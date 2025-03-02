У омской команды началась серия выездных игр.

Сегодня, 2 марта, «Авангард» встретится на льду «Мегаспорт Арены» со «Спартаком». Первая встреча с красно-белыми оказалась для хоккеистов из Омска проигрышной, есть шанс взять реванш.

«Авангард» к матчу пришел с серией из семи побед, у «Спартака» – поражение от белорусского «Динамо». В Восточной конференции у команды сибиряков 72 балла, и онауже обеспечила себе участие в плей-офф, столичная команда на Западе имеет 76 баллов, стоит на 4-м месте конференции.

Добавим, что накануне предстоящей игры команда Ги Буше расторгла контракт с защитником Райаном Меркли. Однако в столицу отправился Владимир Ткачёв, возможно, его планируют выпустить на лед для борьбы с красно-белыми.

Начало игры в 20.00 по омскому времени.