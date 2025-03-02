Омские мусульмане отмечают начало священного месяца Рамадана.

1 марта у мусульман начался священный месяц Рамадан – это время покаяния и молитв, время обязательного мусульманского поста. В этот период с восхода солнца и до заката правоверные отказываются от приема пищи, вредных привычек и увеселений.

Узнать расписание намазов, сухура (прием пищи, который совершается до рассвета, перед началом дневного поста) и ифтара (время второго (последнего) приёма пищи) в Омске на Рамадан 2025 года можно на сайте.

Завершится пост 29 марта с заходом солнца, когда все соберутся на коллективную молитву. После состоится праздник Ураза-байрам.