Омск-Информ
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·Образование

С 1 апреля 2025 года начнется прием заявлений на 2025/2026 учебный год.

Традиционно с начала апреля в школах начинают принимать заявления на прием ребенка в 1-й класс. Мэр Омска Сергей Шелест в своем телеграм-канале анонсировал прямую линию заместителя директора департамента образования Ларисы Жуковой, она будет посвящена родителям будущих первоклассников, а также порядку зачисления в школу.

Прямая линия состоится 6 марта в редакции газеты «Вечерний Омск». Звонки принимаются с 17.00 до 18.00 по телефону (3812) 66-77-21, заранее можно направить сообщения через личный кабинет пользователя на платформе обратной связи «Госуслуги. Решаем вместе».

·Образование

С 1 апреля 2025 года начнется прием заявлений на 2025/2026 учебный год.

Традиционно с начала апреля в школах начинают принимать заявления на прием ребенка в 1-й класс. Мэр Омска Сергей Шелест в своем телеграм-канале анонсировал прямую линию заместителя директора департамента образования Ларисы Жуковой, она будет посвящена родителям будущих первоклассников, а также порядку зачисления в школу.

Прямая линия состоится 6 марта в редакции газеты «Вечерний Омск». Звонки принимаются с 17.00 до 18.00 по телефону (3812) 66-77-21, заранее можно направить сообщения через личный кабинет пользователя на платформе обратной связи «Госуслуги. Решаем вместе».