По состоянию на 10 февраля строительная готовность объекта составляла 71 %.

Сроки окончания капитального ремонта здания Омского ТЮЗа вновь перенеслись. Сейчас уточненная проектная документация находится на согласовании госэкспертизы. Лишь после получения положительного заключения станет известно, когда объект сдадут в эксплуатацию. По состоянию на 10 февраля его строительная готовность составляла 71 %.

К настоящему моменту подрядчик выполнил ремонт фасада объекта, утеплив и сделав облицовку плиткой на площади около 3,5 тыс. кв. м, завершил ремонт кровли, смонтировал инженерные системы и коммуникации, систему видеонаблюдения и подсветку фасада, современную вентиляционную систему, обновил тепловую систему. Также завершена черновая отделка гримерок и цехов, сообщает портал «Город55» со ссылкой на Министерство культуры Омской области. Территория, прилегающая к зданию, обрела завершенный вид. Прошлой осенью там были установлены новые скульптуры Дон Кихота и Санчо Пансо, выполненные омским художником Александром Капраловым.

Изначально капитальный ремонт ТЮЗа должен был завершиться в сентябре 2023 года. С тех пор сроки неоднократно переносились, а стоимость работ выросла с 432 до 792 млн рублей.