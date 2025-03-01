Менеджер фирмы по реализации алкоголя целый год писала «левые» цифры в документах и присваивала деньги.

Куйбышевский районный суд Омска начинает рассмотрение уголовного дела в отношении 50-летней жительницы города, которая обвиняется по части 4 статьи 160 УК РФ «Присвоение и растрата, совершенное в особо крупном размере». Женщина похитила у своей компании более 1 млн рублей.

Обвиняемая четыре года работала менеджером в организации по реализации алкогольной продукции, занималась приемом заявок на ассортимент и собирала деньги с торговых точек по доверенности. С ней был заключен договор о полной индивидуальной материальной ответственности.

- В ходе проведенных сверок в компании выяснили, что у шести магазинов образовалась крупная задолженность. Все индивидуальные предприниматели утверждали, что денежные средства передавали менеджеру в полном объеме, - сообщили в полиции.

Как выяснилось, менеджер на протяжении года указывала в платежных документах недостоверную информацию о полученных деньгах. Она вписывала минимальную сумму, наличные сдавала в кассу, а неучтенную разницу забирала себе. За счет похищенных средств омичка выплачивала долги: женщина страдает игровой зависимостью.

Фигурантке уголовного дела грозит до 10 лет лишения свободы и крупный штраф.