Омская команда стала недосягаемой для нижнекамского «Нефтехимика».

Хоккеисты омского «Авангарда» досрочно вышли в плей-офф КХЛ. Это произошло за девять матчей до конца регулярного чемпионата. Семь из них омичи проведут на выезде.

После 59 сыгранных встреч у «ястребов» в активе 72 очка. Единственная команда Восточной конференции, которая теоретически могла не пустить омичей в плей-офф, – нижнекамский «Нефтехимик». Сегодня коллектив из Татарстана играл на выезде в Хабаровске и уступил местному «Амуру» в овертайме со счетом 4:5. Сейчас у нижнекамцев 54 очка по итогам 59 матчей и, соответственно, 18-очковое отставание от «Авангарда». Даже если омичи проиграют все матчи, а конкурент победит 9 раз, по дополнительным показателям «ястребы» будут выше в турнирной таблице.

Омская команда выходит в плей-офф КХЛ уже в 16-й раз.