Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Происшествия

Мама ребенка уехала к ветеринару и оставила зажженной свечу.

Сегодня днем в городе Тюкалинске Омской области примерно в 14:08 стало известно о пожаре в двухэтажном жилом доме. В квартире в этот момент остались двое детей. Их мать уехала в Омск к ветеринару.

По словам одного из детей, мать оставила зажженную свечу перед отъездом, что могло стать причиной возгорания. Пять спасателей на двух единицах техники оперативно потушили пламя.

Дети благополучно спасены. Зато имущество получило значительные повреждения. Прокуратура начала проверку.

·Происшествия

Мама ребенка уехала к ветеринару и оставила зажженной свечу.

Сегодня днем в городе Тюкалинске Омской области примерно в 14:08 стало известно о пожаре в двухэтажном жилом доме. В квартире в этот момент остались двое детей. Их мать уехала в Омск к ветеринару.

По словам одного из детей, мать оставила зажженную свечу перед отъездом, что могло стать причиной возгорания. Пять спасателей на двух единицах техники оперативно потушили пламя.

Дети благополучно спасены. Зато имущество получило значительные повреждения. Прокуратура начала проверку.