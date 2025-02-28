Омск-Информ
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·Происшествия

Машина слишком близко подъехала к месту ремонтных работ.

Сегодня, 28 февраля, в Омске на улице Циолковского, возле остановки «Дом Печати» грузовик провалился под асфальт в районе проведения ремонтных работ. Как сообщили свидетели инцидента, водитель слишком близко подъехал к яме.

– Сам подъехал близко, вот и провалился. Там уже яма раскопанная была, – рассказали в соцсетях очевидцы.

Как пояснили «Омск-информу» в «ОмскВодоканале», в этой локации ведется работа по замене канализационного коллектора. Задействована подрядная организация. Судя по всему, никто не пострадал.

·Происшествия

Машина слишком близко подъехала к месту ремонтных работ.

Сегодня, 28 февраля, в Омске на улице Циолковского, возле остановки «Дом Печати» грузовик провалился под асфальт в районе проведения ремонтных работ. Как сообщили свидетели инцидента, водитель слишком близко подъехал к яме.

– Сам подъехал близко, вот и провалился. Там уже яма раскопанная была, – рассказали в соцсетях очевидцы.

Как пояснили «Омск-информу» в «ОмскВодоканале», в этой локации ведется работа по замене канализационного коллектора. Задействована подрядная организация. Судя по всему, никто не пострадал.