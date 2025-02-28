С таким предложением выступила городская администрация.

Во вторник, 4 марта, на заседании комитета Омского городского Совета по финансово-бюджетным вопросам депутаты обсудят вероятность выдачи 90 % аванса компаниям, которые будут строить и ремонтировать школы и детские сады в Омске.

В пояснительной записке мэрии указано, что сумма аванса, выданная подрядчику, не может выйти за рамки лимита бюджетных обязательств перед фирмой на текущий финансовый год. То есть, если финансирование строительства школы предполагается разбить на несколько лет, подрядчик сразу же может получить только ту сумму, которая запланирована на эти цели из бюджета нынешнего года, уточнил РБК Омск.

При этом по 12 видам работ подрядчик может получить полный расчет после заключения контракта. Это, например, поставка горюче-смазочных материалов и услуги, связанные с организацией концертов и гастролей.