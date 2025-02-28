Это может произойти уже сегодня.

Уже сегодня, 28 февраля, омский «Авангард» может досрочно стать участником плей-офф Кубка Гагарина – 2025.

Это произойдет, если в матче между «Амуром» и «Нефтехимиком» победит хабаровская команда. В таком случае за девять игр до конца регулярного чемпионата КХЛ у «Нефтехимика», который идет сейчас на девятом месте, останется 53 очка, а у «Авангарда» – 72. И у «Нефтехимика» не останется шансов обогнать «ястребов».

Омская команда в случае победы «Амура» в 16-й раз попадет в плей-офф Кубка Гагарина.