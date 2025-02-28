Последние годы Тамара Саблина писала книгу к 100-летию Сергея Манякина.

Сегодня, 28 февраля, на 88-м году жизни не стало известной омской журналистки и писательницы Тамары Саблиной.

Она родилась 4 марта 1937 года в городе Красавино Вологодской области. Приехала в Омскую область по распределению в 1959 году после окончания историко-филологического факультета Горьковского, ныне Нижегородского, университета. Начинала в Русско-Полянской районной газете «Голос Целины», потом трудилась заместителем редактора районной газеты Таврического района. Тамара Саблина почти тридцать лет проработала в «Омской правде». Она автор семи книг, четырех пьес, сотен статей и очерков, опубликованных в омских и центральных газетах и журналах. Член Союза журналистов и Союза писателей.

Последние годы писательница работала над антологией «Все было за углом» и «Судьба и судьбы: вспоминая соратников Сергея Манякина» к 100-летию со дня рождения легендарного главы омского обкома КПСС.

– Всю свою жизнь Тамара Леонидовна Саблина посвятила своей профессии – журналистике. Она до последних дней жизни работала над книгой, посвященной людям Омской области, – рассказала «Омск-информу» ее дочь, журналист Елена Дробышева. – Судьба и талант были неразрывно связаны с сибирским краем. Здесь она состоялась как блестящий профессионал, как человек, искренне переживающий за будущее земли, которая стала ее второй родиной.

Прощание с автором пройдет 2 марта с 11 до 12 часов в ритуальном зале на улице Партизанской, 20. Тамару Саблину кремируют и похоронят в Москве.

РИА «Омск-информ» выражает искренние соболезнования родным и близким журналиста и писательницы.