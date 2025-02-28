Омичей приглашают на встречу весны вместе с полярной медведицей.

Встретить весну вместе с белой медведицей Думкой приглашают в Большереченский зоопарк. 1 марта в 14:00 у ее вольера состоится праздничное мероприятие. Обещают много интерактива для гостей, конкурсов и викторин. В 14:30 состоится показательное кормление, главное блюдо – свежая рыба.

– Полярная красавица будет находиться фактически рядом с вами на протяжении всего нашего праздника! – сообщают организаторы мероприятия.

Медведица родилась на острове Врангеля, однако к людям попала еще детенышем. Местом, где ее учили есть, плавать и играть, стал Московский зоопарк. Повзрослев, Думка переехала в Удмуртию, в Ижевск. В 2024 году она прибыла в Большереченский зоопарк, к приезду животного была окончена реконструкция вольера. В декабре 2024 года Думка отметила 20-летний юбилей.