До премьерных показов спектакля «С вечера до полудня» по пьесе Виктора Розова осталось меньше месяца. Раскрываем некоторые детали будущей постановки.

В Омской драме продолжаются репетиции спектакля «С вечера до полудня» (16+) по пьесе классика русской советской драматургии Виктора Розова в постановке столичного режиссера Филиппа Гуревича. Премьера состоится на основной сцене в День театра – 27 марта.

Режиссер рассказал пресс-службе театра, почему он выбрал именно эту пьесу и какая тема будет лежать в основе спектакля.

– «С вечера до полудня» – удивительно нежная, тонкая пьеса, грустный, но одновременно очень смешной текст о том, как люди бесконечно боятся жить. Он про сегодня, про эскапизм, бегство от себя, про нежелание принимать ту реальность, которая у нас есть, про отсутствие развития внутри и про боязнь принимать решения, связанные с кардинальными изменениями жизни. А нужно ли ее менять? И если нужно, то как? Случается, что если мы не меняем свою жизнь, как хотели бы, то начинаем терзать своих близких, как это делают персонажи пьесы Виктора Розова: в мнимом желании помочь они уничтожают друг друга, – поделился Филипп Гуревич.

Пресс-служба театра также приоткрыла некоторые детали: как будут выглядеть герои постановки, в каких декорациях они предстанут?

Эскизы костюмов и макет декораций создан одним человеком – художником Ольгой Сусловой.

– Мне интересно работать не с бытовым пространством, а создавать среду, через которую можно передать уникальное ощущение действительности, в котором существуют герои. Работая с пьесой Виктора Розова, мы с режиссером Филиппом Гуревичем придумали для героев место действия, отталкиваясь от внутреннего состояния заброшенности и побега от реальности. Это фантазийное пространство семейной квартиры, близкое к пейзажу, существующее вразрез реальному, живому миру, – пояснила Ольга Суслова.

По ее словам, костюмы не воспроизводят конкретную эпоху. Акцент сделан на страхах, комплексах и способах самовыражения героев. В их образах собран условный двадцатый век.

О своем видении визуальной составляющей спектакля высказался и режиссер-постановщик.

– Пьеса написана в 1969 году, а я родился в 1988-м. Я могу понимать контекст, в котором был написан этот материал, могу читать, узнавать о том времени много. Но когда беру материал для постановки, меня прежде всего интересует не время действия, а человек со своими проблемами и рефлексиями, и мне важно, чтобы материал коррелировался со мной. А я – тоже человек, которому сложно кардинально менять свою жизнь. Поэтому наш спектакль не про 1969-й год, мы не играем советский быт. Я и художник Ольга Суслова сочинили поэтичное вневременное пространство, в котором будут существовать герои, – пояснил Филипп Гуревич.

Он также рассказал, что центральный герой его постановки – персонаж, которого нет в пьесе Розова. Это Валентина Семеновна, супруга главы семьи, умершая год назад. Вокруг этой героини разворачивается все действие…

В ролях: народный артист Михаил Окунев, заслуженная артистка России Ирина Герасимова, Артем Кукушкин, Кристина Лапшина, Леонид Калмыков, заслуженный артист России Владислав Пузырников, Степан Дворянкин.

Билеты еще есть на сайте театра и в театральных кассах.

Фото: Омский государственный академический театр драмы.