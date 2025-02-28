Омск-Информ
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·Происшествия

Среди них четверо детей.
Сотрудники МЧС подвели итоги зимы. В Омской области с декабря по февраль произошло 617 возгораний. В этих происшествиях погибли 34 взрослых и 4 ребенка. Травмы получили 39 человек.
Причины пожаров:
  • неосторожное обращение с огнем – 181 случай;
  • нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования – 195 пожаров;
  • печи – 167 возгораний.
Сотрудники МЧС спасли 115 человек.
·Происшествия

Среди них четверо детей.
Сотрудники МЧС подвели итоги зимы. В Омской области с декабря по февраль произошло 617 возгораний. В этих происшествиях погибли 34 взрослых и 4 ребенка. Травмы получили 39 человек.
Причины пожаров:
  • неосторожное обращение с огнем – 181 случай;
  • нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования – 195 пожаров;
  • печи – 167 возгораний.
Сотрудники МЧС спасли 115 человек.