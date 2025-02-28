Омск-Информ
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·Происшествия

Он не потушил сигарету, и это привело к пожару.
Вчера около 13:08 в селе Старосолдатском Тюкалинского района Омской области вспыхнул пожар. Загорелся один из частных домов.
Пожар тушили 6 сотрудников МЧС на 3 машинах. Они ликвидировали открытое горение в 13:28. Площадь пожара составила 20 кв. м.
Как сообщает Следственный комитет, в пожаре погиб 66-летний мужчина. Он отравился угарным газом.
По предварительным данным, причиной пожара стала непотушенная сигарета. Мужчина был пьян и кинул окурок в кучу вещей на полу.
·Происшествия

Он не потушил сигарету, и это привело к пожару.
Вчера около 13:08 в селе Старосолдатском Тюкалинского района Омской области вспыхнул пожар. Загорелся один из частных домов.
Пожар тушили 6 сотрудников МЧС на 3 машинах. Они ликвидировали открытое горение в 13:28. Площадь пожара составила 20 кв. м.
Как сообщает Следственный комитет, в пожаре погиб 66-летний мужчина. Он отравился угарным газом.
По предварительным данным, причиной пожара стала непотушенная сигарета. Мужчина был пьян и кинул окурок в кучу вещей на полу.