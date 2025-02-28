Омская область готова стать пилотным регионом для проекта помощи бездомным людям.

Благотворительная организация «Ночлежка» рассматривает Омскую область для сотрудничества в части помощи бездомным людям. Как сообщила министр труда и социального развития Ирина Варнавская, регион готов на своей территории развивать проекты комплексной помощи бездомным и стать пилотным для реализации ряда задач.

– Приятно, что команда фонда выбрала для визита именно Омскую область. Наш регион, по мнению наших соседей и представителей центральной части России, в вопросах оказания помощи и решения проблем людей, оказавшихся на улице, занимает лидирующие позиции, – сказала министр.

В Омской области существует система cоциальной реабилитации и адаптации лиц без определенного места жительства и занятий, в том числе лиц, освободившихся из мест лишения свободы, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Система включает государственные ведомства и учреждения, негосударственные организации, есть волонтерское сообщество.

– Все это будет являться основой для создания новой структуры, которой будет под силу решить такую острую социальную проблему, как бездомность, – отметила Ирина Варнавская.

По данным Минтруда, ежегодно около 3000 бездомных граждан попадают в поле зрения социальных учреждений в Омской области.