В Омской области уже больше 10 тысяч человек вовлечены в хоккейный спорт.

В Таврическом районе прошел выездной матч любительских команд Омской области. На льду встретились хоккеисты ОмГУ имени Достоевского, которые являются неоднократными призерами соревнований, и одна из лучших команд района – «Таврия».

Матч был связан с проектом «Хоккей для всех» при поддержке регионального правительства, Федерации хоккея Омской области и Омского НПЗ. Победителем и обладателем кубка «Энергия поколений» стала команда студентов. Игра прошла на территории нового ледового катка.

– Благодаря поддержке завода состоялся первый выездной турнир проекта «Хоккей для всех». Спортсмены боролись за право обладать кубком «Энергия поколений», – сказал президент Федерации хоккея Омской области Михаил Лавриков. – Название награды говорит само за себя: на льду сошлись молодые и умудренные опытом игроки. Благодаря поддержке предприятия у нас есть возможность активно развивать любительский хоккей в регионе. В первый год участниками проекта были в основном городские команды, а сейчас могут соревноваться игроки со всей Омской области.

Отметим, что благодаря проекту «Хоккей для всех» количество участников составило более 10 тысяч человек. Соревнования проводятся среди детских, женских и мужских команд.

– Проект «Хоккей для всех» нацелен именно на массовое вовлечение в спорт жителей региона, – сказал генеральный директор Омского НПЗ Олег Белявский. – Для нас важно, чтобы у всех имелись равные возможности для поддержания здорового образа жизни. Участие в любительских турнирах в рамках проекта – это полезный опыт, который мотивирует к новым достижениям вне зависимости от возраста и статуса игроков.

Одно из спортивных событий пройдет уже скоро. Турнир «КосмоОмск» состоится в апреле. Отметим, что соревнования по женскому хоккею проводятся второй год, они уже получили статус межрегиональных.