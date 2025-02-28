Омск-Информ
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·Общество

Местами ожидаются снегопады.
По данным Обь-Иртышского УГМС, завтра, 1 марта, в Омской области ожидается облачная с прояснениями погода. Будет идти небольшой снег. Температура воздуха составит –2...–7 градусов, однако местами может повышаться до +3. Синоптики также обещают ветер 5–10 м/с и гололедицу на дорогах.
В воскресенье, 2 марта, снег, ветер и гололедица сохранятся. Температура составит –1...–6 градусов.
Ночами температура может опускаться до –7...–12, а местами до –17 градусов.
·Общество

Местами ожидаются снегопады.
По данным Обь-Иртышского УГМС, завтра, 1 марта, в Омской области ожидается облачная с прояснениями погода. Будет идти небольшой снег. Температура воздуха составит –2...–7 градусов, однако местами может повышаться до +3. Синоптики также обещают ветер 5–10 м/с и гололедицу на дорогах.
В воскресенье, 2 марта, снег, ветер и гололедица сохранятся. Температура составит –1...–6 градусов.
Ночами температура может опускаться до –7...–12, а местами до –17 градусов.