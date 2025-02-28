Миллион квадратных метров земли предназначались для комплексного освоения и строительства жилья.

На Левобережье, в границах улиц Рокоссовского, Лукашевича и СНТ «Дорожник», планировалось строительство крупного микрорайона, но, как уверяет застройщик, ему не дали возвести жилые дома. Участок площадью около 1 млн кв. м находился в аренде у «ЗЖСБ № 6» известного строителя Юрия Гуринова.

– Я эту землю давно арендовал, еще судились с горадминистрацией по этому участку за право аренды. Мы давно планировали там построить микрорайон, но нам строить не давали, а потом пришли к выводу, что очень сложный участок и строить там проблематично, – цитирует бизнесмена портал «СуперОмск». – Засыпать болота надо, сетей нет, в общем, сложная земля. А срок аренды у меня уже и закончился.

Сейчас участок на берегу Иртыша стоит пустым и, как и прежде, зарастает камышами. Каждый год эта местность стала пожароактивной, угрожая садоводческому товариществу и близлежащему микрорайону.