Омск-Информ
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·Общество

На комплексное благоустройство городских пространств выделено 224 млн рублей.

Уже в апреле в Омске начнется комплексное благоустройство трех общественных пространств: пляжа «Центральный-2», пешеходной аллеи в границах улиц Энергетиков – Химиков и сквера имени Борцов Революции.

– Значимый проект в Год защитника Отечества – наведение порядка и обновление пешеходных транзитов в мемориальном сквере Борцов Революции. Реновация сквера станет логическим продолжением и завершением преображения всей территории Генерал-губернаторского сада, в который также входит территория Городского сада, благоустроенная по проекту «Формирование комфортной городской среды» в 2024 году, – заявили в мэрии Омска.

На преображение трех городских пространств в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» из бюджетов всех уровней выделено 224 млн рублей.

·Общество

На комплексное благоустройство городских пространств выделено 224 млн рублей.

Уже в апреле в Омске начнется комплексное благоустройство трех общественных пространств: пляжа «Центральный-2», пешеходной аллеи в границах улиц Энергетиков – Химиков и сквера имени Борцов Революции.

– Значимый проект в Год защитника Отечества – наведение порядка и обновление пешеходных транзитов в мемориальном сквере Борцов Революции. Реновация сквера станет логическим продолжением и завершением преображения всей территории Генерал-губернаторского сада, в который также входит территория Городского сада, благоустроенная по проекту «Формирование комфортной городской среды» в 2024 году, – заявили в мэрии Омска.

На преображение трех городских пространств в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» из бюджетов всех уровней выделено 224 млн рублей.