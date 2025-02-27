Отношение к хоккею в Омске не менее трепетное, чем в Канаде, считает форвард.

Нападающий омского «Авангарда» Райан Спунер заявил, что фанаты команды слишком чувствительно воспринимают поражения «ястребов». Хоккей в их жизни занимает слишком много места, подчеркнул легионер.

– В Омске, конечно, невероятно мотивируют болельщики. Отношение к хоккею здесь не менее трепетное, чем в Канаде. Иногда мне кажется, что «Авангард» занимает даже слишком много места в жизни болельщиков. Они уж очень близко к сердцу принимают наши поражения. Но это, наверное, такая черта менталитета, – цитирует хоккеиста медиа «Трамплин».

Спунер вернулся в «Авангард» по ходу нынешнего сезона. Он сыграл 45 матчей и набрал 34 (8+26) очка при показателе полезности «+10».