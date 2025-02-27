Омск-Информ
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·Происшествия

Омичка доставлена в больницу.

Сегодня, 27 февраля, в 11:40 стало известно о ДТП с участием пассажирского транспорта.

Полицейские предварительно установили, что на улице Королева 42-летний водитель автомобиля «Чанган» не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и протаранил маршрутку № 203, следовавшую из Нефтяников в сторону остановки «Улица Бархатовой» и потом столкнулся с  «тойотой».

На момент столкновения в салоне маршрутке находилось 5 человек. В результате пострадала 66-летняя пенсионерка, которую доставили в больницу. Проводится проверка.

·Происшествия

Омичка доставлена в больницу.

Сегодня, 27 февраля, в 11:40 стало известно о ДТП с участием пассажирского транспорта.

Полицейские предварительно установили, что на улице Королева 42-летний водитель автомобиля «Чанган» не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и протаранил маршрутку № 203, следовавшую из Нефтяников в сторону остановки «Улица Бархатовой» и потом столкнулся с  «тойотой».

На момент столкновения в салоне маршрутке находилось 5 человек. В результате пострадала 66-летняя пенсионерка, которую доставили в больницу. Проводится проверка.