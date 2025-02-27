Омичи массово жалуются на грязный воздух.

Актуальные вопросы охраны окружающей среды решено обсудить в Законодательном собрании Омской области с приглашением руководителей предприятий теплоэнергетического комплекса, базирующихся в Омске.

– Знаете, что такое белый снег? После поездки по районам, сравнил снег в Крутинке и на Новой Московке. Так вот, на Московке его нет. И накипело это уже, – сказал депутат Владимир Казанин. – Я переговорил с коллегами из разных фракций, готовим сейчас собрание или конференцию по ТЭЦ-5 с приглашением и природоохранной прокуратуры, и прокуратуры, и глав округов, и глав районов. Я считаю, что назрела такая необходимость. Здесь самое деятельное участие в выработке общего документа и обращения по действиям этой организации надо принять всем.

Другие парламентарии живо подключились к обсуждению, вспомнив, что жители Кировского и Центрального округов жалуются на серый снег, пепельные налеты на автомобилях и жуткий запах.

– Я тоже давно наблюдаю за этой ситуацией, пытаюсь как-то вмешиваться вместе с коллегами из правительства, губернатор держит на контроле эту тему с ТЭЦ -5. И у нас есть право, у Законодательного собрания, федеральные органы, а также и хозяйствующие субъекты приглашать сюда и заслушивать их, – поддержал председатель Заксобрания Александр Артемов.

Сенатор РФ Иван Евстифеев напомнил депутатам, что у них есть возможность прямого взаимодействия с хозяйствующими субъектами.

– Есть хорошая традиция – парламентский час, экология – хорошая тема, – сказал он.

Предварительно, в марте состоится встреча депутатов Законодательного собрания Омской области c представителями теплоснабжающей организации ТГК-11, которая и обслуживает ТЭЦ-5.