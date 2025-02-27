В двух случаях дети выступали в качестве пешеходов, и в одном пострадал юный пассажир.

В омской Госавтоинспекции рассказали о трех авариях с участием школьников. Они произошли за полдня.

Первое ДТП случилось в 08:50 часов на улице Куйбышева. 28-летняя водительница на автомобиле «Киа» на пешеходном переходе задела боковым зеркалом 11-летнего школьника. Ребенка доставили в больницу.

А уже около 10:40 часов в Большереченском районе на 227-м километре автодороги Омск – Тара 32-летний водитель автомобиля «Дэу-Матиз» столкнулся с автомобилем ГАЗ-66, двигающимся впереди. В результате ДТП пассажиры легкового автомобиля, 49-летняя женщина и 9-летний школьник, попали в больницу.

На ул. 24-я Северная около 14:00 часов 39-летняя водительница «хонды» врезалась в 16-летнюю девушку. Она доставлена в больницу. По всем случаям проводятся проверки.