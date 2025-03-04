Шинный завод подвел итоги участия в федеральном проекте.

Завод «Омскшина» (входит в холдинг «Кордиант») подвел итоги участия в федеральном проекте «Чистый воздух» за 2019–2024 годы. Комплекс мер по снижению валового выброса вредных веществ в атмосферу позволил снизить экологическую нагрузку на окружающую среду более чем на 20 %.

Шинный завод завершил реализацию нескольких крупных проектов, позволивших сократить эмиссию загрязняющих веществ. В их числе – техническое переоснащение подготовительного цеха (новый современный участок резиносмешения запустили в 2024 году) и модернизация заводской котельной с общим объемом инвестиций свыше 860 млн рублей.

– В результате проведенных мероприятий предприятию удалось выйти на плановый показатель нацпроекта «Экология» и федерального проекта «Чистый воздух» по снижению совокупного объема выбросов, который, согласно требованиям, должен был составить не менее 20 %, – сказала генеральный директор АО «Омскшина» Лариса Гришина. – Кроме того, мы продолжаем работы по озеленению территории, что также благоприятно отражается на качестве воздуха в Омске и в Октябрьском округе в частности.

Данные проекты исполнялись в том числе согласно плану мероприятий, утвержденных Правительством РФ в Комплексном плане по снижению выбросов загрязняющих веществ в Омске. Достигнутое снижение совокупного объема выбросов позволило значительно повысить экологичность производства.