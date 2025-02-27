Петра Храмых обвиняют в крупном мошенничестве при банкротстве «Омскэнергосбыта».

Центральный районный суд выбрал меру об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу бывшему заместителю директора ОАО «ТГК-11» Петру Храмых.Его обвиняют по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». С ходатайством о заключении под стражу на два месяца выступила омская полиция. А прокуратура поддержала это ходатайство.

По версии следствия, бывший топ-менеджер предприятия в силу занимаемой должности во время банкротства ОАО «Омскэнергосбыт» являлся председателем комитета кредиторов.

Зная о наличии в материалах дела арбитражного суда представленных ОАО «ТГК-11» документов, подтверждающих задолженность ПАО «МРСК Сибири» перед ОАО «Омскэнергосбыт» на сумму свыше 251 млн рублей, он, предварительно договорившись с арбитражным управляющим, не сообщил эту информацию другим представителям комитета кредиторов.

Ввиду отсутствия документов данная задолженность была оценена как безнадежная к взысканию, что позволило в дальнейшем обвиняемым через подставных лиц приобрести ее за 5,9 млн рублей и взыскать с ПАО «МРСК Сибири» 226 млн рублей.

Как уточнили в региональной прокуратуре, в рамках возбужденного уголовного дела обвинение в совершении преступления было предъявлено арбитражному управляющему, а также руководителю подставной организации, через которую была приобретена задолженность. Суд по ходатайству следствия арестовал их имущество на общую сумму более 100 млн рублей.

Вину в совершении преступления бывший заместитель директора ОАО «ТГК-11» не признал.

Суд согласился с прокуратурой и следователем и избрал указанному лицу меру пресечения в виде заключения под стражей до 25 апреля.