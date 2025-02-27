Артисту грозит лишение прав на два года.

Вчера в 18 часов известный певец Александр Буйнов в подмосковной Апрелевке сбил 61-летнюю пенсионерку на «зебре». Артист был за рулем внедорожника «Лексуса». По некоторым данным, пострадавшую спасла реакция, она быстро отскочила в сторону. Тем не менее ее все-таки увезли в больницу с разрывом связок.

По сведениям телеграмм-канала Mash, Александр Буйнов прятался от пострадавшей пенсионерки, которую сбил на машине, боялся, что его узнают. По некоторым данным, он даже хотел уехать с места ДТП. Судя по всему, на его реакцию повлияло возобновление гормонотерапии и прием таблеток, которые снижают когнитивные функции. Лекарствами певец лечит онкозаболевание.

Артисту грозит лишение прав на два года за нарушение ПДД, которое повлекло вред здоровью средней тяжести.

Исполнитель славится своей лихой ездой. Только за прошлый год он 32 раза нарушал правила дорожного движения.