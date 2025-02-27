Стоимость заведения в объявлении не указана.

В Омске выставили на продажу гастробар SCAТ, на улице Герцена, рядом с ТЦ «Омский». Заведение открылось в 2022 году и позиционировалось как первый ресторан-бутик. В меню заведения преобладают рыбные деликатесы, есть аквариум с живой рыбой и ледники.

Основной зал ресторана рассчитан на 30 посадочных мест, в зале есть барная стойка с аквариумом, винный шкаф, оборудованная открытая кухня и малый зал на 12 персон. Объект занимает второй и третий этажи здания.

Владельцы заведения не указали стоимость, зато заявили, что намерены перенаправить средства в другой действующий объект. Собственником проекта является компания «ОВА Траст», которой принадлежат «RE'конструкция» в «Омской крепости» и суши-бары «Япончик».