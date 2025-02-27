Шамил Шихмирзаев ранее отремонтировал основное здание гимназии.

Сегодня, 27 февраля, мэр Сергей Шелест рассказал, как идет ремонт в отдельном корпусе для младших классов в омской гимназии № 85. Реставрация здания на улице Булатова ведется на средства известного предпринимателя, главы компании «Промстройкомплект-Сервис» Шамила Шихмирзаева. Эти помещения достались учреждению безвозмездно, ранее здесь располагалась Госжилинспекция. Шихмирзаев отремонтировал основное здание учебного заведения на улице Фрунзе.

Это первый проект, реализуемый в рамках решения Омского городского совета о введении инфраструктурного сбора. Согласно документу, застройщики, собирающиеся возводить жилые микрорайоны, будут обязаны построить детсад или школу на этой территории либо выделить на это средства.

Строители зашли на крышу, она будет абсолютно новая. Внутри здания производится демонтаж старых полов, со стен и потолков уже снята штукатурка, возводятся перегородки в будущих санузлах. Всего в корпусе планируется 8 классных комнат для занятий в 2 смены – по 130 детей в каждой, небольшой спортзал, зона для обедов, административные помещения.

Пока не решен вопрос по будущему функционалу гаража, находящегося на территории. Скорее всего, его приспособят для хозяйственных нужд.

Отметим, что компания строителя собирается возводить жилой комплекс из 10 жилых секций этажностью от 10 до 13 этажей в границах улиц 1-й Северной, Тарской, 3-й Северной, Осоавиахимовской. Пока на этом месте частный сектор.