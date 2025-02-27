Управляющая компания «Пушкин» существует с июня 2022 года.

Некогда высокопоставленный омской мэрии и правительства региона Алексей Фадин стал директором управляющей компании. 25 февраля он был утвержден директором ООО «Управляющая компания Пушкин».

По данным портала «СуперОмск», организация существует с июня 2022 года. Компания осуществляет деятельность по аренде и управлению собственным или арендованным недвижимым имуществом. До недавнего времени руководителем УК, зарегистрированной на улице Шаронова в Кировском округе города, был ее учредитель Станислав Неустроев.

Алексей Фадин с 2015 года по март 2018 года работал заместителем министра по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области. После этого был назначен директором департамента по делам молодежи, физической культуры и спорта мэрии Омска. Данный пост он покинул в декабре 2019 года.