Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Общество

Окончательное решение будет принимать президент России.

Накануне состоялось заседание комиссии по вопросам помилования на территории Омской области. Рассматривались ходатайства о помиловании 5 осужденных, отбывающих наказание, сообщили в министерстве региональной безопасности.

- По результатам рассмотрения ходатайств о помиловании и документов, представленных администрациями исправительных учреждений и уголовно-исполнительной инспекцией УФСИН России по Омской области, комиссией рекомендовано освободить одного осужденного от дальнейшего отбывания наказания, - отметили в ведомстве.

Теперь представления и материалы будут направлены президенту РФ для рассмотрения и принятия окончательного решения.

·Общество

Окончательное решение будет принимать президент России.

Накануне состоялось заседание комиссии по вопросам помилования на территории Омской области. Рассматривались ходатайства о помиловании 5 осужденных, отбывающих наказание, сообщили в министерстве региональной безопасности.

- По результатам рассмотрения ходатайств о помиловании и документов, представленных администрациями исправительных учреждений и уголовно-исполнительной инспекцией УФСИН России по Омской области, комиссией рекомендовано освободить одного осужденного от дальнейшего отбывания наказания, - отметили в ведомстве.

Теперь представления и материалы будут направлены президенту РФ для рассмотрения и принятия окончательного решения.