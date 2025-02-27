За прошлый год произошло более 130 аварий по вине начинающих водителей.

Выпускники омских автошкол за 2024 год совершили 131 ДТП, в которых один человек погиб и 190 получили травмы различной степени тяжести. В этих авариях признаны виновными организации, «осуществляющие образовательную деятельность и подготовившие водителей, по чьей вине произошли ДТП».

Среди автошкол Омска, чьи выпускники совершили больше всего аварий, лидируют такие организации, как ООО «Вектор групп» (23 ДТП, 31 пострадавший), ООО «Автопрофи» (17 ДТП, 21 пострадавший) и ООО «Перекресток» (15 ДТП, 19 пострадавших), сообщает портал «Город55». Среди других крупных автошкол с заметным числом происшествий – «Светофор» (6 ДТП, 10 пострадавших), «Фортуна» (8 ДТП, 10 пострадавших) и АНО УОЦ «Технопарк» (3 ДТП, 6 пострадавших).

Отметим, что в 2023 году начинающие водители совершили 142 ДТП с семью погибшими и 228 пострадавшими. Из этого можно сделать вывод, что выпускники автошкол стали ездить аккуратнее.