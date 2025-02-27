Раненый товарищ сумел сбежать и спастись.

Омский следственный комитет завел на 16-летнего жителя Тюкалинска уголовное дело о покушении на убийство. Жертвой стал 20-летний знакомый парня.

Преступление произошло в ночь с 25 на 26 февраля. Парни вместе со своими девушками отдыхали в кафе. Девушки поссорились.

Под утро 20-летний парень развозил знакомых по домам. По версии следствия, 16-летний парень остался в салоне ВАЗ-2112 последним и решил отомстить за свою девушку, которую обидела девушка знакомого. Молодой человек напал на приятеля с ножом и ранил его в шею. Раненый, однако, сбежал и обратился за медицинской помощью.

Нападавшего задержали. Следователи отмечают, что несовершеннолетний признался в преступлении.

– Решается вопрос об избрании ему меры пресечения, – сообщили в СК.

Следователи также собираются проверить работу профилактических служб и выяснить, что за условия способствовали совершению подростком преступления.