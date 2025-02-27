Омск-Информ
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·Общество

Пассажиропоток вырос за год почти на 4 млн человек.
Как сообщили «Омск-информу» в департаменте транспорта, за 2024 год омичи совершили 93,1 млн поездок в городском общественном транспорте. Муниципальные автобусы перевезли 61,2 млн пассажиров, троллейбусы и трамваи – 31,9 млн пассажиров.
– Рост пассажиропотока зависит от множества факторов: от погодных условий, количества выпуска подвижного состава, дней недели, изменений маршрутной сети, проведения капитальных ремонтов мостов в городе и пр., – отметили в департаменте.
Отметим, что в 2023 году городские автобусы, троллейбусы и трамваи перевезли 89,2 млн пассажиров. Это на 13 % больше, чем в 2022 году.
·Общество

Пассажиропоток вырос за год почти на 4 млн человек.
Как сообщили «Омск-информу» в департаменте транспорта, за 2024 год омичи совершили 93,1 млн поездок в городском общественном транспорте. Муниципальные автобусы перевезли 61,2 млн пассажиров, троллейбусы и трамваи – 31,9 млн пассажиров.
– Рост пассажиропотока зависит от множества факторов: от погодных условий, количества выпуска подвижного состава, дней недели, изменений маршрутной сети, проведения капитальных ремонтов мостов в городе и пр., – отметили в департаменте.
Отметим, что в 2023 году городские автобусы, троллейбусы и трамваи перевезли 89,2 млн пассажиров. Это на 13 % больше, чем в 2022 году.