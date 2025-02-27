Используя чат-бот в Telegram, девушка создавала поддельные электронные чеки об оплате и показывала их продавцу.

Ленинский районный суд Омска вынес приговор по уголовному делу 20-летней девушки, которая почти год обманывала людей, используя схему с поддельными онлайн-переводами. С ее помощью молодая омичка похищала мобильные телефоны.

В период с апреля 2023 года по март 2024-го девушка подыскивала на сайте бесплатных объявлений предложения о продаже телефонов, договаривалась с их владельцами о встрече якобы для покупки гаджетов. Осмотрев телефон, покупательница предлагала расплатиться за товар онлайн-переводом.

– Используя чат-бот в мессенджере Telegram, она создавала поддельные электронные чеки об оплате, которые показывала продавцам на своем телефоне, после чего под надуманным предлогом оперативно скрывалась, – сообщили в прокуратуре.

По такой же схеме омичка совершила кражу из магазина одежды. Взяв все, что ей понравилось, девушка предложила продавцу расплатиться онлайн-переводом и в качестве оплаты показала фейковый чек. В общей сложности преступница обманула десять человек на общую сумму около 130 тыс. рублей.

На девушку завели уголовное дело по чч. 1, 2 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»). Суд назначил ей наказание в виде 2 лет 6 месяцев принудительных работ с удержанием 10 % из заработной платы в доход государства.