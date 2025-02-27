Причина задержки неизвестна.

Сегодня из Омского аэропорта не смог вовремя отправиться самолет «Северного ветра» в Санкт-Петербург. Рейс, который планировался в 05:20, перенесли на 15:40.

Причина задержки неизвестна. По данным онлайн-табло, самолет для этого рейса прибыл из Санкт-Петербурга в Омский аэропорт по расписанию.

Отметим, что еще четыре самолета вылетели из Омска с задержками от 23 до 39 минут. Все они направлялись в Москву.