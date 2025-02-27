Жилой комплекс строят на окраине Ленинского округа.

При крайне сложной дорожной обстановке на старой Московке и в микрорайоне Московка-2 в мэрии согласовывают строительство огромного жилого комплекса «Снегири» на окраине Ленинского округа. На Архитектурно-градостроительном совете при мэре города Омска подробно рассказали про проект и инфраструктуру территории.

Возведением «Снегирей» займется ООО «Специализированный застройщик «Догма-Омск» – это подразделение федерального девелопера «Догма», который занимает первое место по объемам строительства в Южном федеральном округе и четвертое – по России.

Площадь участка, отданного «Догме» под застройку, составляет 25,5 га. Он расположен в границах улиц Мишина – Светловская – Архиепископа Сильвестра и Валентины Бисяриной.

– На нем появятся девять многоквартирных домов разной этажности – с 12 до 21 – с подземными и наземными гаражами-стоянками, а также запроектированы три детских сада, школа на 1579 мест с бассейном и поликлиника, – рассказала ведущий инженер производственно-технической группы ООО «Специализированный застройщик «Догма» Юлия Федорова.

Строительство жилого комплекса предполагает три очереди, сначала построят три 21-этажных многоквартирных жилых дома, в каждом по 1281 квартире. Срок их сдачи в эксплуатацию определен – 2027 год, сваи уже вбиты. Построят в первой очереди и детский сад на 290 мест. Во второй очереди предполагается возвести четыре многоквартирных дома общей площадью 134,5 тыс. кв. м, детским садом на 251 место и поликлиникой в 350 посещений в смену. В третью очередь обозначено построить два многоквартирника и школу.

Коммерческие площади жилого комплекса «Снегири» объединены на первых этажах жилых домов, а также в одноэтажных помещениях между домами. Дворовая инфраструктура имеет ряд объектов для различного рода времяпрепровождения и для разных возрастов. Кроме того, застройщик планирует реализовать проект благоустройства территории городского леса.

При выборе цветового решения архитекторы вдохновлялись сибирской природой и красногрудыми птицами, давшими название жилому комплексу.

Проект жилой застройки «Снегири» рассматривается на Архитектурно-градостроительном совете при мэре уже в третий раз. Первые два с замечаниями шли на доработку. Третий рекомендовано направить на Архитектурно-градостроительный совет при губернаторе, который состоится в марте.

Сейчас же основные опасения связаны не с самим объектом, а общегородскими проблемами. Жители Московки страдают от пробок из-за недостаточной пропускной способности двух существующих путепроводов и отсутствия поворотных съездов.

– У меня просто это больная тема, которая тянется 20 лет, – сказала на совете заслуженный архитектор России Светлана Шевченко. – Не дай бог закроется путепровод на Кирова, ему 60 лет, и захлопнется вся Московка.

Строительство нового путепровода в мэрии не планируют, по крайней мере, пока. Решение вопроса связано с финансированием. К 2034 году, когда жилой комплекс «Снегири» построят, может быть, и проблем с пробками уже не будет.