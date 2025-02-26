В Минздраве заявили, что от насекомых лечебные учреждения обрабатывают ежемесячно.
Пациенты Омской городской клинической больницы № 1 имени Кабанова рассказали о насекомых в травматологическом отделении с лежачими больными.
– С 26 января лежу здесь месяц. Ничего не поменялось. Клопы и тараканы носятся, – цитирует Василия Хоботова «Новый Омск».
Его супруга Светлана добавила.
– За месяц нахождения там клопы искусали все тело! Больница в ужасном состоянии, еда безобразная, стены как после бомбежки, матрасы все прохудились и тоже в клопах, – рассказала она.
В Минздраве отреагировали на обращение, заявив, что в больнице «проводятся ежемесячные плановые профилактические дезинсекционные мероприятия».
– Дополнительно проводились мероприятия по истребительной дезинсекции методом сухого тумана с предварительным проведением перевода всех пациентов и сотрудников на другой этаж, – добавили в ведомстве.
В Роспотребнадзоре девушке предложили обратиться к ним с официальным обращением по антисанитарии в травматологическом отделении больницы, назвав происходящее грубым нарушением законодательства.