Клиенты ВТБ получат многочисленные преимущества при использовании сервисов «Яндекса».

В 2025 году действующие и новые клиенты ВТБ смогут получать скидки и кешбэк, а также пользоваться другими привилегиями внутри сервисов «Яндекса». Цель этого проекта – предоставить клиентам банка преимущества при использовании самых востребованных услуг.

– В этом году большой фокус в нашей стратегии направлен на развитие уникальных проектов с выгодой как для уже действующих, так и новых клиентов ВТБ, – сказал заместитель президента – председателя правления ВТБ Георгий Горшков. – В этом году мы планируем предоставить скидки и повышенный кешбэк в большинстве популярных сервисов «Яндекса», которые уже стали частью повседневной жизни миллионов клиентов. Учитывая, что каждый второй россиянин пользуется сервисами «Яндекса», наша программа в этом году придет в каждую семью.

Запуск бонусных предложений в этом году будет проходить поэтапно в большинстве сервисов «Яндекса».

Такси: новые клиенты банка, оформившие карту ВТБ, могут получить скидку до 40 % на поездки.

Заправки: до 28 февраля новый клиент, оплативший топливо картой ВТБ через сервис «Заправки», получает скидку до 5 рублей с каждого литра бензина при заправке от 1 500 рублей. Еще один проект – каждую субботу клиенты могут получить скидку 10 % при оплате топлива картой банка. Скидка действует на один заказ каждую субботу февраля при оплате через Заправки.

Путешествия: пользователи могут выбрать понравившийся отель и получить кешбэк 10 % рублями за оплату проживания картой банка. С февраля клиенты на специальном сайте ВТБ и «Яндекс» Путешествия могут получить кешбэк 12 % за оплату картой ВТБ.

Доставка: пользователи могут получить скидку за отправление посылок при оплате услуги картой банка.

Электрички и Расписания: новые клиенты, оформившие карту ВТБ, могут получить 50 % кешбэка рублями за покупку билетов на электрички и аэроэкспрессы в приложении «Яндекс Электрички».

Афиша: запущен новый формат в проекте, клиенты могут получить скидку до 15 % за покупку билетов картой банка в специальной подборке мероприятий.

В ближайшее время стартует:

Ultima: клиенты смогут получить индивидуально рассчитанную скидку на часть поездок в тарифе Ultima при оплате поездки картой ВТБ. На этом специальные предложения для клиентов банка не заканчиваются: они будут последовательно стартовать в течение всего 2025 года.

– Большие маркетинговые проекты и коллаборации – тренд, который сейчас набирает обороты, – рассказал директор по коммерции крупного бизнеса в «Яндексе» Евгений Соколов. – Предоставлять своим клиентам бонусы и привилегии на использование продуктов партнера – отличная возможность для бренда повысить лояльность своей аудитории и привлечь новых клиентов. Больше всего от подобных проектов выигрывает, конечно же, потребитель.

В 2024 году ВТБ уже реализовывал бонусные предложения в сервисах «Яндекса», направленные на повышение лояльности клиентов банка. В рамках этих предложений клиенты могли получить скидки и дополнительный кешбэк при оплате картой ВТБ покупок в сервисах «Афиша», «Заправки» и «Путешествия».

ДИСКЛЕЙМЕР:

Такси. Акция действует на тарифы: Эконом, Комфорт и Комфорт+, Вместе и Детский. Максимальная сумма скидки при оплате через Яндекс Go привязанной картой ВТБ в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области: 75 руб, в остальных регионах РФ: 50 руб. Акция доступна для пользователей, выбранных случайным образом. Эмитент карты ПАО «ВТБ». Подробности о правилах акции: https://go.yandex/ru_ru/doc/vtb/smart_discount_feb25_2

Заправки. Акция 3 ₽ или 5 ₽ с литра действует с 1 декабря 2024 по 28 февраля 2025 года на 200 литров для пользователей в Яндекс Заправках при заказе от 1500 рублей. Скидка распространяется на карты, эмитированные Банк ВТБ (ПАО) (ИНН 7702070139) и участвующие в акции. Подробности о правилах акции: https://yandex.ru/project/fuel/vtb/rules_vtb_offers_dec

Доставка. Подробности о правилах акции: https://yandex.ru/legal/delivery_promo_vtb_feb/. Скидка предоставляется в размере не более 500 рублей за общее количество доставок в период действия акции. Имеются ограничения по способу оплаты в целях получения скидки.

Расписания (Электрички). Кешбэк 50 % от стоимости электронного билета в приложении «Яндекс Электрички» для новых клиентов ВТБ, не более 1500 ₽ в период проведения акции. Для участия в акции необходимо оформить карту ВТБ по ссылке и зарегистрироваться в Программе лояльности ВТБ, оплатить билет на электричку в приложении «Электрички» картой ВТБ. Период совершения оплат по акции: c 10 февраля по 31 декабря 2025 г. Поощрение не начисляется при оплате ко-брендовыми картами «ВТБ-Магнит», при использовании сервиса «Яндекс Сплит» или аналогичных сервисов.

Иные условия, ограничения по акции: https://travel.yandex.ru/promo/raspisaniya-vtb/

Афиша. Подробности о правилах акции: https://yandex.ru/legal/afisha_skidka_vtb/. Скидка предоставляется в размере не более 500 рублей на один заказ. Имеются ограничения по способу оплаты в целях получения скидки.

Драйв. Ссылка на правила акции: https://yandex.ru/legal/drive_promo_vtb/ru/

Скидка предоставляется в размере не более 15 % на один заказ. Скидка предоставляется только при оплате картой ВТБ.

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