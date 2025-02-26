В городской администрации назвали адреса локаций, которых больше всего коснется весенний паводок.
Мэр Омска Сергей Шелест в своем телеграм-канале опубликовал адреса возможных подтоплений из-за паводка. Пока городские власти интенсивно вывозят снег.
– Бригады Управления дорожного хозяйства и благоустройства вывезли снег с 188 мест потенциального подтопления. До начала активного снеготаяния им предстоит отработать еще почти столько же адресов, – заявил Шелест.
Больше всего опасных мест – 69 – в Центральном округе, где большой процент домов частного сектора. Меньше всего локаций возможного подтопления – 29 – в Кировском округе, вероятно, в силу его небольшой протяженности.
В Советском и Октябрьском округе в список попали дачи.
А Ленинском административном округе немало потенциальных мест подтопления, но в основном речь идет о частном секторе в Порт-Артуре.
В карточках приводятся адреса мест потенциальных подтоплений в каждом округе.