Полномочия служителя Фемиды были прекращены 1 ноября 2024 года. Сейчас его отставку хотят «аннулировать».

Председатель Омского областного суда Петр Трапезников направил в квалификационную коллегию судей Омской области представление о прекращении отставки федерального судьи Владислава Куминова. Этот вопрос коллегия будет рассматривать на своем заседании в пятницу, 28 февраля.

В своем представлении Трапезников ссылается на подпункт 5 пункта 6 статьи 15 Закона Российской Федерации от 26 июня 1992 г. № 3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации». Он гласит следующее: «Отставка судьи прекращается в случае вступления в законную силу обвинительного приговора суда в отношении судьи». Такой приговор в отношении судьи в отставке Куминова вступил.

Как сообщалось ранее, в конце октября 2024 года Куминов был признан виновным в ДТП. Суд установил, что 25 декабря 2019 года на перекрестке улиц Лукашевича и Степанца на Левобережье Омска на тот момент судья Колосовского районного суда Владислав Куминов, управляя автомобилем Honda, отвлекся на разговор с пассажиром и сбил двоих мужчин. У одного из них диагностировали несколько переломов и травму головы.

Свою вину в совершении аварии судья Кудимов не признал. Он настаивал, что ДТП произошло не на пешеходном переходе, а потерпевший, по его словам, ушел с места происшествия и ударился головой в другом месте.

Суд признал Владислава Куминова виновным, но от наказания – полгода ограничения свободы – освободил в связи с истечением сроков давности. 1 ноября 2024 года судья вышел в отставку, его заявление по собственному желанию было удовлетворено квалификационной коллегией судей Омской области.

Прекращение отставки судьи влечет прекращение статуса судьи, лишение гарантии личной неприкосновенности и принадлежности к судейскому сообществу, а также прекращение связанного с таким статусом материального и социального обеспечения. Судья, отставка которого прекращена, имеет право на пенсионное обеспечение в соответствии с законодательством РФ.