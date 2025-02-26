Всероссийский рейтинг отелей для деловых мероприятий составлен по оценкам заказчиков и маркетинговых исследований.

В России впервые составлен рейтинг лучших отелей для деловых мероприятий. Участие в нем приняли 530 гостиниц со всей страны. Сотню лучших отобрали по 90 критериям в ходе маркетинговых исследований и оценок сервиса отелей прямыми заказчиками – бизнес-компаниями. Также использовали письменные запросы в отели и метод тайного покупателя.

На первой позиции ожидаемо столичный отель Хаятт Ридженси Москва Петровский Парк 5*, он соответствует 79 критериям рейтинга, его интегральный показатель 69,37. На втором месте – Cosmos Collection, соответствующий такому же числу критериев – 79, но его интегральный показатель ниже московского – 69,11. Третье место у Cosmos Collection Izumrudny Les 5* из Московской области с 78 критериями соответствия и интегральным показателем – 68,83.

30-е место в рейтинге занял омский Cosmos Omsk Hotel. Он соответствует 69 критериям, с интегральным показателем 52,50.

Составители рейтинга заявляют, что не делили отели на плохие или хорошие. Главным было узнать уровень сервиса и показывать, к чему нужно стремиться всем гостиницам.