Группа горожан все время меняла адреса точек с незаконным бизнесом, чтобы их не поймали правоохранители.

В Омске после обращения прокуратуры суд вынес решение взыскать с организаторов незаконного казино штраф на сумму 12 млн рублей. Судебная коллегия по уголовным делам Омского областного суда проверила законность приговора Ленинского районного суда Омска от 2 октября 2024 года, которым 10 жителей Омска признаны виновными в организации и проведении азартных игр.

Чтобы их не поймали правоохранители, они сменили 6 адресов, получив в качестве незаконного извлеченного дохода более 11 млн рублей. В феврале 2021 года незаконный бизнес прикрыла полиция, обнаружив на цокольном этаже жилого дома на улице Иртышская Набережная. Вину в совершении преступления фигуранты не признали.

Суд назначил организаторам преступной группы наказание в виде 3 лет и 2 лет 8 месяцев лишения свободы условно со штрафом в размере 900 и 800 тыс. рублей соответственно. Остальные сообщники получили наказание от 1 года 6 месяцев до 2 лет 6 месяцев лишения свободы условно.

Также суд вынес решение конфисковать с указанных лиц в солидарном порядке 11 млн рублей. Не согласившись с размером конфискованной суммы (которая была указана в меньшем размере, чем полученный преступный доход), прокуратура оспорила приговор в апелляционном порядке. В итоге судебная коллегия согласилась с доводами надзорного ведомства и увеличила сумму штрафа до 12 млн рублей.